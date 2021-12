Dupla de zaga suspensa para o confronto contra o Corinthians

Depois do heróico triunfo sobre o Fluminense, o técnico Ney Franco vai ter problemas para armar seu esquema defensivo no jogo contra o Corinthians, no próximo domingo, 3. Isso porque os zagueiros Kadu e Victor Ramos cumprem suspensão automática diante o Timão.

Kadu foi expulso na partida ante o tricolor carioca com apenas 14 minutos de partida, após entrada dura no volante Diguinho. Já Victor Ramos levou o terceiro amarelo na partida e está impedido de jogar no próximo domingo.

O comandante Ney Franco vai usar os trabalhos da semana para definir os substitutos. O polivalente Luiz Gustavo, que atuou na zaga depois da expulsão de Kadu, deve herdar uma vaga. A outra lacuna no setor vai ser disputada por Renatos Santos, Reniê e David Braz.

