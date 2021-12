O Vitória contou mais uma vez com a dupla Kieza e David para derrotar o xará de Conquista, na noite desta quinta-feira, 2, no Barradão, por 2 a 0. Os atacantes marcaram os gols do triunfo e garantiram o Leão na liderança isolada do Campeonato Baiano, com seis pontos em dois jogos.

Tiago Lemos Dupla de ataque funciona e Vitória bate o Conquista por 2 a 0

O Bode colocou um ônibus verde de jogadores na frente da zaga para impedir as investidas do rubro-negro e dificultou a vida da equipe comandada por Argel Fucks. Com isso, o jeito era chutar de longa distância. O zagueiro Fred tentou e acertou a trave depois de o goleiro Rodolfo fazer golpe de vista.

Já Kieza rompeu a linha de marcação com uma bela jogada individual pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro, mas Cleiton Xavier passou da bola e errou a finalização. Então, David resolveu tentar de fora e acertou um foguete, no ângulo esquerdo de Rodolfo, nos últimos minutos da primeira etapa, para abrir o placar.

“Graças a Deus comecei bem. Estava errando passe, estava afobado. O time deles estava fechadinho. Mas fui feliz em acertar o chute para sair na frente”, contou o atacante, que marcou seu segundo gol em 2017 – o primeiro pelo Baianão.

Logo no início do segundo tempo, foi a vez de Kieza anotar o seu. O K9 recebeu bom passe de Cleiton Xavier para bater cruzado marcar o terceiro gol no Estadual – o quarto em 2017.

Vitória 2 x 0 Vitória da Conquista - 2ª rodada do Campeonato Baiano

Local: Barradão, em Salvador

Data: quinta-feira, 2, às 20h30 (horário da Bahia)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Marcos Welb Rocha de Amorim e Paulo de Tarso de Bregalda Gussen (ambos da BA)

Cartão amarelo: Uillian Correia (Vitória)

Gols: David e Kieza (Vitória)

Vitória: Fernando Miguel; Norberto (Leandro Salino), Fred, Alan Costa e Géferson; Willian Farias, Uillian Correia e Cleiton Xavier (Pisculichi); Paulinho (André LIma), David e Kieza. Técnico: Argel Fucks.

Vitória da Conquista: Rodolfo; Fieta (Dimas), Emílio, Lúcio e William Santos; Maicon Costa, Dionísio, Kleber (Dinda) e Diego Aragão; Todinho e Kaká (Wander). Técnico: Eduardo Bahia.

