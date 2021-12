Dupla Ba-Vi participará do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18

As equipes sub-18 de Bahia e Vitória participarão da 1ª edição do Campeonato Brasileiro Feminino da categoria, que será disputado entre os dias 8 de julho e 19 de setembro.

O Tricolor estréia pelo Grupo D na próxima terça-feira, 9, às 10h, contra o Fluminense, em Ceilândia (DF). Já o Rubro-Negro entre em campo pelo Grupo E no dia 14 (domingo), às 15h30, contra o Flamengo, em Recife (PE).

Nesta primeira fase, o Esquadrão ficará no Distrito Federal, onde enfrenta também o Palmeiras e o Minas Icesp-DF. O Leão terá sede em Pernambuco e jogará ainda contra o Vitória-PE e São Francisco-BA.

Regulamento

Vinte e quatro clubes disputam o torneio organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os times estão divididos em seis grupos, com quatro equipes cada. Os primeiros de cada grupo e os dois melhores segundos colocados no geral se classificam para a fase seguinte (confira os chaveamentos abaixo).

Conforme o regulamento, na primeira fase, os clubes jogarão entre si dentro do próprio grupo, em turno e returno. Na segunda, os oito classificados formarão dois grupos de quatro, com jogos em sede e turno únicos. As duas melhores de cada grupo avançam. Todos os jogos do torneio serão transmitidos pela plataforma 'MyCujoo'.

