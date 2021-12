Dupla BA-VI cancela atividades desta terça por causa das chuvas

A forte chuva que atingiu Salvador na manhã desta terça-feira, 26, causou prejuízos aos grandes clubes com sede na capital baiana. Tanto o Bahia quanto o Vitória cancelaram as suas atividades no campo e os atletas das equipes fizeram apenas um treino na academia dos respectivos centro de treinamentos.

Após a atividade na academia do Fazendão, os jogadores do Bahia seguem direto para a concentração para a partida desta quarta-feira, 27, contra o Atlético Mineiro, às 21h, na Arena Fonte Nova.

O Vitória por sua vez, irá retomar as atividades na quarta, 27, tendo em vista que o Leão tem compromisso pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B, contra o Coritiba, no sábado, 30, às 16h30, no Barradão.

