Duelo no gol do Vitória opõe juventude e experiência

Querido pela torcida e até então dono incontestável da camisa 1, o experiente Fernando Miguel, 31 anos, sofreu uma lesão muscular que o deixou 'de molho' por aproximadamente um mês. Nesta semana, voltou aos treinos pronto para retomar sua posição na equipe.

Contudo, deu de frente com a jovem revelação Caíque, 18 anos, que aproveitou a brecha para fazer sua estreia como profissional. E matou a pau! Em três partidas, só levou um gol, de pênalti. Primeiro, o Ba-Vi, vencido por 2 a 0. Depois, dois jogos pelas quartas de final do Campeonato Baiano, contra o Flamengo de Guanambi. Derrota por 1 a 0 e triunfo por 3 a 0.

"É sempre bom para a comissão técnica ter um grupo forte. Fico feliz que os goleiros do Vitória estão em um ótimo nível. Nós sempre temos que estar focados para dar o melhor quando solicitado. Isso vale para todos. Fiquei muito feliz com as atuações do Caíque. Garoto fantástico, que tem evoluído a cada dia. Ele foi muito seguro em todas as partidas e isso deixa todo mundo satisfeito", comenta Fernando.

Caíque retribui. "Como eu já havia falado, Fernando Miguel é um líder e ídolo da torcida. Eu vou seguir trabalhando. Se a decisão for para que eu permaneça no time, vou continuar dando o meu máximo e aproveitando as oportunidades que vêm surgindo". Na sequência, ele comenta. "A defesa mais difícil que eu fiz nestes jogos foi no chute de fora da área de Juninho, no Ba-Vi (o jogo ainda estava 0 a 0). Foi aquela defesa que me deu segurança para seguir até hoje no time".

Duelo em alto nível

O experiente arqueiro já tem três anos de Vitória e é o favorito a retomar a titularidade, mas o fato é que as grandes atuações da jovem revelação deixaram a posição em aberto. Como a próxima partida só deve ser em 9 ou 10 de abril (a FBF ainda não confirmou as datas da semifinal do Baianão), o técnico Vagner Mancini ainda tem alguns dias para anunciar quem será o titular.

Caíque mostra humildade na disputa: "Só tenho 18 anos (completa 19 em 31 de julho). Tenho uma longa jornada pela frente na carreira profissional. Mas, se eu conseguir ser campeão baiano jogando como titular, será uma felicidade ainda maior para mim e minha família".

Já Fernando Miguel se diz preparado: "Nunca é bom ficar de fora do time, seja por lesão ou opção de treinador. A contusão me deixou chateado, até porque fiquei de fora de jogos importantes. Mas não poderia ser diferente. Estava tratando para voltar 100% e sem risco de um novo problema. Agora, estou pronto e muito motivado para este retorno. Tenho trabalhado forte para recuperar o tempo perdido e para jogar as semifinais, que serão duas batalhas contra a Juazeirense".

Capitão da equipe até sofrer a lesão, o goleiro afirma que o mais importante, independentemente de quem jogue, é a união do grupo por um mesmo objetivo. "Tenho com Caíque uma relação de companheiro e amigo. Procuro sempre orientar os mais jovens. Essa é a nossa função também. Me sinto bem fazendo isso, ainda mais com atletas mais novos que precisam desta confiança. Somos um grupo unido e queremos o bem um do outro".

O garoto concorda: "O time está unido e focado no objetivo de conquistar o Campeonato Baiano. É uma obrigação nossa. É para isso que estamos trabalhando".

