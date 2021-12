Dudu Vieira deixa o Vitória e acerta com clube da Série B

Sem espaço no Vitória, mais um atleta deixou a Toca do Leão. Agora, foi a vez do volante do Dudu Vieira arrumar as malas e partir em direção ao estado de São Paulo. Nesta quinta-feira, 25, o atleta foi apresentado oficialmente pelo São Bento, clube que também disputa a Série B do Brasileirão.

No elenco da equipe paulista, alguns rostos bastante conhecidos pelo torcedor Rubro-Negro figuram a lista de comandados pelo técnico Doriva. Além de Dudu Vieira, o clube já possui os laterais esquerdos Mansur e Marcelo Cordeiro e o zagueiro Guilherme Mattis.

Está será a segunda passagem do jogador pelo clube paulista. Em 2018, o atleta de 25 anos disputou 34 partidas com o Azulão de Sorocaba que disputava a Segundona. Nesta temporada, com a camisa do Vitória, ele atuou em apenas quatro jogos, sem conseguir marcar nenhum gol.

