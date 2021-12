Após a partida, o técnico Ricardo Drubskcy enalteceu a importância do triunfo, mesmo sendo este não convincente. "Uma vitória importante. Eu não diria convincente, mas que não deixou dúvida no que diz respeito a merecimento. Nossa equipe criou oportunidades de gol, teve volume bom de jogo. Fizemos dois gols e poderíamos ter feito mais", declarou o comandante rubro-negro.

Já os jogadores do Vitória se mostraram alíviados com o triunfo sobre o Serrano. O volante Amaral destacou que a pressão diminui um pouco após o triunfo, mas deixou claro que é necessário manter a atenção no duelo contra o Serrano pela Copa do Nordeste. "Agora ficamos mais livres dessa cobrança. Sair com os três pontos foi fundamental para dar seguimento no Nordestão", afirmou Amaral.

Após marcar seu primeiro gol com a camisa vermelha e preta, o meia Jorge Wagner, mostrou-se feliz, porém lamentou o fato de não poder atuar na quarta-feira. "Estarei torcendo de fora", afirmou o veterano de 36 anos, expulso durante a derrota por 1 a 0 para o Confiança na primeira rodada do certame.

Da Redação Drubskcy elogia triunfo do Leão, mesmo que 'sem convencer'

