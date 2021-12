Drubscky prepara o Leão com trabalho e muita conversa

Treino tático e diálogo. Dois elementos que o técnico Ricardo Drubscky não dispensa no seu trabalho com os jogadores rubro-negros. Ontem, não foi diferente. Porém, uma conversa chamou atenção. O comandante teve um longo papo com o meia e capitão Escudero antes de juntar todo o grupo.

O teor da conversa não foi revelado com detalhe, mas a suspeita é com as últimas declarações de Escudero, que pediu para atuar mais à frente, ajudando os atacantes, e menos de costas para o ataque. "Joguei minha vida toda do lado esquerdo do campo. Lógico que o desgaste físico é muito maior, mas hoje me sinto preparado para jogar nessa função. Gosto de pegar a bola de frente e procurar o jogo. Contra o América troquei com Vander uns 15 minutos e notei a diferença de pegar a bola de frente para o adversário. É muito diferente do que receber a bola de costas", avisou o polivalente argentino.

Depois da conversa com o gringo, uma nova conversa rápida com todos do elenco. No trabalho, nenhuma pista do time que enfrenta a Juazeirense, neste domingo, 8, em Juazeiro. Antes do fim do treino, Vander saiu de campo com dores na perna esquerda e passou a ser dúvida. Apenas hoje os médicos darão o veredito.

Caso o atleta fique de fora, Rhayner deve ser o escolhido para a função. Jorge Wagner corre por fora, mas dificilmente Ricardo Drubscky vai escalar o veterano o lado de Escudero. O Leão não venceu nenhum jogo com os dois de titulares.

Defesa

Mais uma vez o técnico Ricardo Drubscky terá que mudar o setor defensivo, que ainda não conseguiu manter a mesma formação por mais de três jogos. Com a saída de Kadu, que sofreu uma lesão no rosto, Saimon seria o titular, mas o gaúcho continua sentindo o joelho. Sobra para o prata da casa Maracás, que entrou no lugar de Kadu na última quarta, em Natal.

Único que ainda não saiu da zaga, Ednei acha que o mais importante é o elenco todo marcar. No Baianão, o Vitória é o time menos vazado, com apenas um gol em cinco jogos disputados.

"É preciso enxergar nossa equipe com outros olhos. Diferente do ano passado, está todo mundo buscando uma melhora coletiva. O pessoal lá da frente está ajudando na marcação adiantada e acho que está contribuindo para a boa marca na competição. Nem sempre a culpa é do zagueiro nas falhas de marcação", assegura Ednei.

Outra mudança é na lateral direita. Romário, titular contra o América, mostrou falta de ritmo e perde vaga para Nino Paraíba novamente. Nos demais setores, tudo igual.

