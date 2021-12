Drubscky mantém time para a estreia contra o Confiança

Para quem está na seca de gol há dois meses em jogos oficiais, uma estreia na Copa do Nordeste diante do Confiança, nesta quarta-feira, 4, às 21h20, em Sergipe, dá um gás a mais para retomar o caminho do gol. Contra os sergipanos, o Vitória tem retrospecto de triunfos e vários gols.

O Leão venceu todas as últimas quatro partidas contra o Dragão, com média de quase três gols por jogo.

Em 14 confrontos, incluindo dois pelos Brasileirões de 1977 e 1978, a vantagem é grande. O Rubro-Negro ganhou 11 vezes e perdeu duas. Sua última derrota foi há dez anos, pela Copa do Brasil de 2005, quando o time sergipano triunfou por 1 a 0 em Aracaju. Foi a segunda e última vez que o Vitória não balançou a rede dos azulinos.

No Nordestão do ano passado, o Confiança foi o único time que perdeu dois duelos diante do Leão. Em casa, por 3 a 1. No Barradão, por 2 a 1. Mas o atual campeão e líder do Sergipano venceu suas três partidas oficiais nesta temporada. Ainda não sofreu gol.

O meia-atacante Vander espera dificuldade no jogo de reinauguração do reformado Batistão, mas não minimiza a responsabilidade: "Não dá para esconder que o Vitória é um dos principais favoritos para ganhar a competição. Está querendo conquistar a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano para que a torcida comece a jogar de nosso lado novamente".

Detentor de quatro títulos nordestinos, o clube baiano passou por vexames nas últimas duas edições, ao ser eliminado no início do mata-mata, goleado pelo Ceará. Em 2013, levou 4 a 1 no Barradão. Ano passado, tomou 5 a 1 em Fortaleza.

Evolução lenta

Para o técnico Ricardo Drubscky, é preciso cautela ao debutar no Nordestão. Ele considera difícil ver um Vitória diferente em comparação ao empate sem gols do último domingo, contra o Bahia de Feira, em casa, na estreia no Estadual. O treinador acredita que o time só vai 'pegar corpo' com o tempo.

"É difícil falar em mudanças. Na segunda-feira, tivemos a recuperação (física), na terça (ontem), um treino tático, e na quarta já é o jogo. É um tempo muito curto. Não vamos ter melhoras acentuadas de um jogo para outro. Vamos ter projeção paulatina de entendimento de melhor condição de jogo. Espero que o grupo vá se consolidando e os jogos nos dando essa condição de melhora", avaliou Drubscky.

Ele não tem desfalques, mas levou alguns sustos antes da viagem da delegação, nesta terça. O meia Jorge Wagner teve uma reação alérgica e precisou sair do treinamento. O capitão Escudero, com dores musculares, foi poupado, assim como o lateral direito Nino, vítima de pancada numa coxa. Mesmo assim, os três estão confirmados.

Autor de quatro gols em dois jogos-treinos, o atacante Rogério se recuperou de lesão na coxa direita e se prepara para a estreia oficial. O meia-atacante Leílson também retorna do departamento médico.

