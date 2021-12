Drubscky e jogadores do Vitória criticam campo

Após a partida, a queixa entre os jogadores do Vitória era a mesma: as péssimas condições do gramado do estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Apesar da boa atuação pessoal, com, no mínimo, duas intervenções cruciais, o goleiro Fernando Miguel lamentou bastante o empate.

"Precisávamos desses três pontos, mas fico feliz pelo trabalho, mais uma vez, bem executado. Tínhamos que ter ganho, mas é manter os pés no chão. Focar, porque tem Copa do Nordeste na quarta-feira. O próximo jogo pelo Baiano já é mata-mata. Não posso dizer que errou, mas a dificuldade nesse campo... Não vou dizer que foi de alta qualidade, mas o gramado atrapalhou bastante", ressaltou o camisa 1 do Rubro-Negro.

O discurso foi reverberado pelo volante Flávio. "Foi um jogo disputado, truncado. A gente tomou conta do jogo, mas não conseguimos finalizar em gol as jogadas. O estado do gramado também nos prejudicou bastante. O campo é muito irregular, ficou difícil jogar, trocar passes", justificou.

Elogio a Ramon

O técnico Ricardo Drubscky, por sua vez, reconheceu a fraca exibição da equipe e, também, criticou o gramado. "Não posso colocar a culpa no campo, mas tem que se falar, pois é um campo impraticável. Fizemos um jogo muito ruim, o adversário também", disse.

No entanto, Drubscky conseguiu ver um ponto positivo no Leão: o jovem zagueiro Ramon, que fez sua estreia no profissional e agradou. "Se teve uma coisa boa nesse jogo de hoje foi a atuação do Ramon. Ele jogou 60 minutos muito bem jogados", completou.

