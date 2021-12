Drubsck não gosta do empate, mas enxerga potencial na equipe

Podia ser melhor. Na sua estreia como técnico do Vitória, o técnico Ricardo Drubscky lamentou o empate sem gols com o Bahia de Feira, mas acredita que o clube fez um bom jogo, faltando detalhes para sair com o triunfo na Toca.

"Empatar em casa deixa sempre uma impressão ruim, mas estamos ajustando as peças e o jogo funcionou. Nós tivemos argumento em campo e faltaram detalhes para sairmos com resultado melhor", avaliou Ricardo Drubscky.

Já os atletas não contemporizaram tanto. O volante Amaral não suportou a gozação do zagueiro Corrêa e partiu para a briga no final do jogo. A turma do 'deixa disso' segurou o jogador do Leão.

"Jogo contra o Bahia de Feira é complicado. Eles estão de cabeça quente. Isso é normal. Agora temos que trabalhar para o próximo jogo", justificou Nino Paraíba.

O próximo duelo do Vitória é pelo Nordestão, próxima quarta, contra o Confiança. A estreia será em Aracaju. Pelo Baianão, o Leão volta a jogar no domingo, contra o Serrano, também como visitante.

