Dono do gol salvador, Vander terá nova chance

Continuar de onde parou. Esta é a meta de Vander, que foi o herói no triunfo da última terça, 8, diante do Criciúma, por 3 a 2, e vai ganhar nova chance de manter a mesma pegada contra o Atlético Goianiense, próximo sábado, 12, também fora de casa.

Reserva do Leão, o meia-atacante foi autor do golaço que deu o triunfo do Rubro-Negro, aos 41 minutos do segundo tempo, lá em Santa Catarina. Como prêmio, ele deve ganhar a vaga deixada pelo suspenso Rhayner, que recebeu o terceiro cartão amarelo e não viaja para Goiás.

Vander acredita que essa pode ser a chance de ele reconquistar uma vaga entre os titulares, perdida no início do Brasileirão. "O mais importante é que a comissão técnica vem passando confiança ao grupo, mesmo nos momentos mais complicados da competição. O gol que fiz contra o Criciúma é fruto desta confiança que eles passam. Vou trabalhar muito para ajudar mais vezes e, quem sabe, ganhar ainda mais a confiança do treinador", garantiu Vander.

Para o atacante, o triunfo foi importante em todos os sentidos. Ele confessa que a pressão de vencer a primeira no returno estava atrapalhando o lado psicológico de todos no elenco. "A vitória sobre o Criciúma foi muito importante para todos no grupo. Estávamos precisando desse resultado para quebrar aquela sequência negativa. Conseguimos e isso animou a gente. Agora é o momento de embalar de vez na Série B para não passarmos mais sufoco na briga pelo acesso", completa.

Não é a primeira vez que Vander assume o papel herói do Leão na Série B. Dois gols na competição podem até ser poucos, mas foram importantes. Contra o Luverdense, abriu o placar depois de um chato 0 a 0 persistir até os 33 minutos do segundo tempo. Dos 14 jogos de Vander na Série B, cinco foram como titular.



Desfalques

Vander herda uma vaga que o técnico Vagner Mancini certamente não gostaria de perder. Para o duelo contra o Atlético Goianiense, mais uma vez o excesso de cartões amarelos prejudica os planos do treinador. Além de Rhayner, o lateral-esquerdo Diego Renan e o volante Amaral também estão suspensos.

Em contra-ponto, o Vitória ganha importantes reforços no setor ofensivo. Escudero, que não atuou na rodada anterior ao sentir a coxa esquerda, está pronto para o próximo desafio longe de casa. Outro que também retorna é o centroavante Elton. Seus respectivos substitutos não agradaram. Robert e Rafaelson foram testados, mas a competição não deve interferir no retorno do camisa 9. Já o goleiro Fernando Miguel dificilmente volta.

