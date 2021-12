Dois nomes são homologados e disputam a presidência do Leão

A inscrição de duas candidaturas à presidência do Vitória foi confirmada na manhã desta sexta-feira, 27, pelo Conselho Deliberativo do clube, quando se esgotou o prazo para a homologação das chapas, às 11h. Os dois postulantes ao cargo máximo administrativo do rubro-negro são o ex-presidente da Federação de Bahiana de Futebol e atual presidente do Conselho Fiscal do clube Raimundo Viana e o professor Ivã de Almeida.

Os dois nomes são figuras conhecidas no dia-a-dia do Vitória. Raimundo Viana já foi presidente do clube na década de 1970 e é aliado tanto de Alexi Portela quanto de Carlos Falcão, sendo um nome de consenso entre os dois últimos dirigentes do clube. Já Ivã de Almeida faz parte do Conselho Deliberativo e tem ao seu lado, como apoiador, o advogado e cronista esportivo Sinval Vieira, influente entre os conselheiros e querido pela torcida rubro-negra.

Conjuntura conturbada

O Vitória vive um momento difícil e o novo dirigente terá alguns desafios, como reorganizar o futebol do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 9 de maio quando o clube estreia enfrentando o Sampaio Corrêa, e fazer as pazes entre o time e a torcida, insatisfeita após a eliminação precoce no Campeonato Baiano. Outra demanda recorrentemente apresentada pelos torcedores rubro-negros é a reforma do estatuto, estabelecendo a participação ampla no processo eleitoral da direção do clube por meio de eleições diretas.

Propostas

Em momentos de crise, práticas estabelecidas em qualquer instituição ou organização são contestadas. No Vitória não é diferente. As propostas dos candidatos têm ido no sentido de reorganizar o futebol do clube e reestabelecer a confiança da torcida. Para Ivã de Almeida, "a expectativa dos torcedores é de que ocorra uma mudança no Vitória e o Conselho sabe dessa expectativa. Por isso, estou propondo a criação de um organograma, qualificar o plantel e fortalecer a divisão de base, colocada em segundo plano atualmente. Para isso tenho o apoio de Sinval Vieira, que junto comigo cuidará muito bem do futebol do Vitória".

Já Raimundo Viana acredita que a principal característica interna que deve ser resgatada no clube é a "convivência respeitosa e harmoniosa". Sobre o futebol, o postulante defende que é necessário que o presidente assuma para si as responsabilidades sobre esse setor que, segundo ele, é o mais importante de um clube. "É necessário que o presidente se coloque como responsável direto pelo futebol para que os resultados perseguidos sejam alcançados", completa.

Eleições Diretas

Um tema que tem sido colocado em relevo no futebol de tempos em tempos, desde a Democracia Corinthiana na década de 1980 até os dias de hoje, é o estabelecimento de eleições diretas para a direção dos clubes. Seja pelas torcidas ou pelos jogadores, a participação mínima na escolha dos dirigentes tem sido algo recorrentemente defendido. Assim também tem ocorrido no Vitória com o start do processo eleitoral. Ambas as candidaturas dizem apoiar a reforma estatutária, no entanto, de formas diferentes.

O candidato da situação, Raimundo Viana, afirmou que "desde que os segmentos do Vitória, a torcida, os conselheiros, decidam pelas eleições diretas" ele também apoia. "O meu compromisso é com o desejo do clube", completou. Ao falar sobre esse tema, o candidato da oposição, Ivã de Almeida, foi mais contundente. "O debate no Vitória é um tabu. Eu quero trabalhar com o contraditório. Sou a favor das eleições diretas, mas quem aprova é o conselho. O que eu quero é conduzir esse processo".

A eleição está confirmada para a próxima terça-feira, 31, às 19h, na Toca do Leão e definirá quem será o presidente do Vitória nos próximos dois anos.

adblock ativo