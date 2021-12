Dois jogadores do Vitória são emprestados ao Ceará

Um dia depois do título, novidades não faltaram no Vitória, campeão baiano de 2013. O volante Mineiro e o atacante Alan Pinheiro foram as primeiras baixas no elenco. Ambos foram emprestados ao Ceará, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro.

Os pratas da casa ficam no futebol cearense até o final do ano. Segundo os diretores, será uma forma de deixar os atletas na vitrine, além da oportunidade dar uma sequência de jogos que eles não teriam aqui.

Todo elenco retornou na última segunda-feira, 20, aos trabalhos, mas sem o técnico Caio Júnior, que participou de um programa esportivo no Rio de Janeiro. Enquanto os reservas fizeram um coletivo em campo reduzido, os demais fizeram um trabalho de recuperação física.

Confederações - Alexi Portela, presidente do clube, afirmou que não vai ceder o Barradão à Itália nos jogos da Série A. Enviou um aviso à Fifa alegando que só libera o estádio nos dias em que o Vitória não tiver confrontos.



