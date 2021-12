Dois jogadores do Vitória entram na seleção da rodada

O triunfo sobre o Santos por 2 a 0, domingo, 17, no Barradão, além de manter vivo o sonho do Vitória de disputar a Libertadores do ano que vem, rendeu a dois jogadores da equipe posições de destaque na seleção da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Victor Ramos e o lateral Juan foram considerados os melhores das suas respectivas posições.

Pela atuação contra o Peixe, Victor teve nota 7,0 e foi eleito o melhor zagueiro da rodada, ao lado de Gum, do Fluminense. O zagueiro do Leão fez sua estreia na seleção dos melhores em 2013.

Já Juan, também com nota 7,0, conquistou o título de melhor o lateral-esquerdo pela quarta vez na Série A. Antes, já tinha sido eleito o dono da 6 na seleção na 28ª, 29ª e 32ª rodada.

