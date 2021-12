Dois jogadores deixam a Toca do Leão

A tarde desta quinta-feira, 10, foi de despedidas na Toca do Leão. O goleiro Douglas e o zagueiro Rodrigo Defendi vão jogar por outros clubes no restante dessa temporada.

Sem espaço no Vitória, Douglas foi emprestado ao Paysandu, que disputa a Série C do Brasileirão. Atualmente, o rubro-negro conta com os goleiros Wilson, Fernando Miguel e Gustavo.

Já Rodrigo Defendi, que tinha contrato até o fim do ano, rescindiu o vínculo para ir jogar no Moreirense, de Portugal. Defendi era reprovado pela maior parte da torcida por causa das seguidas falhas, inclusive no primeiro Ba-Vi da final do Baianão.

Ainda nesta quinta, o técnico Jorginho comandou mais um treino coletivo visando a partida contra o Cruzeiro, na próxima quinta-feira, no Mineirão. Recuperado de uma lesão no tornozelo, o meia Léo Costa atuou como um 'falso 9' e teve as companhias de Willie e Caio. Dinei e Escudero fizeram um treino leve.

adblock ativo