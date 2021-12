Do Vitória e da Seleção, Lucas Ribeiro se diz focado no Leão

Em uma semana de decisões para a base Rubro-Negra – o Sub-17 tem o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil; o Sub-20 fará o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro; e o Sub-23 joga contra o São Paulo para definir o 1º e 2º do grupo do Brasileirão – , é preciso valorizar os garotos que vêm ganhando espaço na titularidade da equipe principal do Vitória, e entre eles podemos destacar o zagueiro Lucas Ribeiro.

Nascido no bairro do Candeal, em Salvador, o jogador revelado pelo clube fez sua estreia no profissional do Leão na derrota para o Flamengo, segundo jogo do técnico Paulo Cezar Carpegiani, que o puxou para a equipe principal. O garoto foi titular e jogou os 90' minutos daquela partida.

De lá até a rodada atual, Lucas não esteve em duas situações: no jogo contra o Ceará, por estar cumprindo suspensão por expulsão na partida anterior, e no triunfo em cima da Chapecoense, esse último por um motivo nobre: Ribeiro foi convocado para dois amistosos da Seleção Brasileira Sub-20. Foram 8 partidas no total.

Entre a felicidade e a oportunidade de ser convocado e jogar usando a camisa canarinha e a pressão para fugir do rebaixamento com Vitória, que está na 16ª posição com 32 pontos, Lucas se mantém equilibrado para viver esses dois momentos distintos da sua vida.

"É um momento muito importante na minha vida, um momento delicado. A situação da Seleção é muito importante na minha carreira, e a situação do Vitória é ganhar para sair dessa parte debaixo da tabela. Fui bem recebido na Seleção, graças a Deus, cheguei lá e tive a oportunidade de jogar. Essa convocação foi um passo importante na minha vida", comentou.

Apesar da oportunidade de jogar pelo Brasil, Lucas garante que o principal foco é ajudar sua equipe a sair da situação que se encontra no Brasileirão e a primeira coisa a se fazer é ganhar dentro de casa do Corinthians, que está apenas a 3 pontos do Rubro-Negro baiano, e com o mesmo número de vitórias.

"O foco total está aqui no Vitória, dar sequência para que no ano que vem continuar no Brasileirão. É um jogo muito importante, ganhamos da Chape fora de casa e saímos da zona, agora é jogar dentro de casa e chamar o torcedor para apoiar. É importante o torcedor chegar cantando, nos apoiando", apontou.

E falando no próximo adversário do Leão, no domingo, 21, às 16h, Lucas garantiu que não tem nenhuma preferência para a decisão da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 17, entre o Corinthians e o Cruzeiro.

"Eles lá e nós aqui, eu torço para que a gente ganhe no domingo", disse, aos risos, no final da coletiva na manhã desta quarta.

Lucas foi titular no empate por 2 a 2 da Seleção contra o Chile

