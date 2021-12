DM esvazia e Ney Franco desenha equipe para o Ba-Vi

Se no início da semana o técnico Ney Franco tinha dúvidas em relação às condições de José Welison, Marquinhos e Dinei, nesta quinta-feira, 2, ela praticamente foi dissipada. Além do trio, que estava no departamento médico, o lateral Juan, que foi poupado dos treinos de quarta, retornou às atividades com bola.

Com os quatro de volta, o técnico comandou o primeiro coletivo da semana com o time completo e começou a montar a equipe que vai encarar o Bahia no próximo domingo, 6, pelo primeiro jogo das finais do Campeonato Baiano.

Na primeira parte da atividade, Ney Franco escalou Souza no trio de ataque junto com Marquinhos e William Henrique. Dinei fez um trabalho separado do elenco e será reavaliado nesta sexta-feira, 4. Posteriormente o treinador mandou Mansur para a lateral esquerda e deslocou Juan para o meio campo, formando a dupla ofensiva com Hugo, assim como no primeiro tempo contra o Conquista.

O zagueiro Luiz Gustavo fez seu primeiro treino com os companheiros após a cirurgia no nariz. O defensor atuou já com a máscara protetora e trabalhou no time reserva.

Nesta sexta, o elenco volta a treinar no Barradão e o treinador vai divulgar a lista dos relacionados para o clássico. A primeira parte dos trabalhos será fechados à imprensa.

