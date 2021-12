DM do Vitória trabalha para recuperar contundidos

Não bastasse o trio Guilherme Mattis, zagueiro, Leandro Domingues, meia, e Alípio, meia-atacante, o departamento médico do Vitória terá de tratar também o atacante Marinho, que já vinha reclamando de dores no joelho direito desde antes da partida de domingo, quando o Leão bateu o Jacobina por 3 a 1.

Como persistem as dores, consequentes de uma pancada em treino, o atacante iniciou nesta quarta-feira, 24, o tratamento para tentar atuar no próximo domingo, contra o Fluminense de Feira, em Pituaçu. Nesta quinta, 25, Marinho deve novamente ficar de fora das atividades no Barradão.

O trio que já vinha no departamento médico vem se recuperando de lesões musculares. O caso mais grave é o de Mattis, que ficará mais três semanas parado. Leandro ainda vai esperar mais 15 dias. Alípio tem chances de ser reintegrado ao elenco já no começo da semana que vem.

No treino desta quarta, o técnico Vágner Mancini deu preferência a trabalhos táticos. A equipe já está praticamente definida com a mesma base das partidas anteriores: Fernando Miguel; Maicon Silva, Vinícius, Ramon e Diego Renan; Amaral, Willian Farias e Tiago Real; Vander, Marinho e mais um.

São três candidatos à última vaga no ataque. William Henrique, titular no jogo passado, concorre com dois atletas que estão voltando de lesão: o centroavante Robert, que não entra em campo há três meses, e o meia Arthur Maia, titular e autor do primeiro gol na abertura do Campeonato Baiano, no dia em que se machucou, 30 de janeiro, quando o Vitória fez 3 a 0 na Jacuipense.

adblock ativo