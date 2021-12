DM do Vitória ganha 10 dias para colocar trio em campo

Raras vezes uma folga no calendário veio tão a calhar. Fora da Copa do Nordeste deste ano, o Vitória só volta a atuar no dia 21 de fevereiro, pelo Campeonato Baiano, contra o Jacobina, no Barradão. Esses 10 dias serão essenciais para que o clube tenha condições de colocar um trio em campo.

Se o Leão fosse jogar neste fim de semana, certamente o zagueiro Guilherme Mattis e os meias Tiago Real e Arthur Maia seriam desfalques.

Mattis sente fortes dores na coxa e, há dois dias, no vestiário, horas antes da partida, mostrou-se inapto a ir a campo no empate em 1 a 1 com o Vitória da Conquista. Nesta sexta, 12, deve fazer exame para saber a gravidade da lesão. Real deixou o gramado com um trauma no tornozelo. Ambos foram entregues nesta quinta-feira, 11, ao departamento médico.

A dupla se junta a Maia, destaque da abertura do Baianão, na qual marcou um gol no 3 a 0 sobre a Jacuipense, em 30 de janeiro. No entanto, deixou a partida ao sofrer um estiramento num dos ligamentos do joelho esquerdo.

Desde então, o atleta vinha em tratamento médico e com a expectativa de ser liberado para os treinos imediatamente após o duelo com o Conquista. Contudo, a notícia desta quinta não foi tão animadora.

A evolução não ocorreu conforme o previsto e Arthur Maia seguiu em tratamento fisioterápico ao invés de se juntar aos demais companheiros nos treinos com bola. A possibilidade de ele estar apto a enfrentar o Jacobina, porém, segue concreta. O mesmo vale para Guilherme Mattis e Tiago Real.

Treino dobrado

Para os demais atletas, o intervalo de 10 dias sem partidas será sinônimo de treinos mais pesados a fim de manter o bom condicionamento.

Nesta quinta, o elenco, vindo de Ilhéus, desceu no aeroporto e seguiu direto para treinar fisicamente. Nesta sexta, os trabalhos serão em dois turnos. O ritmo intenso também beneficia o meia Leandro Domingues, que está se recondicionando e pode fazer sua reestreia pelo Rubro-Negro após sete anos longe do clube que o revelou.

adblock ativo