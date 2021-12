Dívida com ex-técnico pode impedir o Vitória de registrar novos jogadores

Em processo de renovação, após a saída do técnico Bruno Pivetti, demitido na última quarta-feira, 7, após a derrota por 2 a 1, contra o América-MG, no Barradão, o Vitória pode sofrer com um novo problema na luta pelo acesso à Série A.

Em débito com o ex-comandante do clube, Marcelo Chamusca, que deixou o clube em março de 2019, o Rubro-Negro corre o risco de não poder registrar novos jogadores caso não pague a multa, avaliada em R$ 150 mil, ao ex-treinador, a notícia foi publicada no Twitter, pelo jornalista Pedro Sento Sé, da Rádio Sociedade e divulgada pelo site Arena Rubro-Negra.

Mais um problema pra diretoria do Vitória resolver. Clube tem até o dia 19/10 pra quitar a dívida com o antigo técnico Marcelo Chamusca, hoje no Cuiabá. Caso o Vitória não quite esse débito, ficará proibido de contratar novos jogadores. Não cabe mais recurso. — Pedro Sento Sé (@pedrosentose) October 8, 2020

Natural de Salvador, Chamusca comandou o Leão por 19 partidas. Foram oito empates, quatro derrotas e apenas três triunfos, com um aproveitamento final de 38%. Após deixar o Vitória, o ex-volante passou pelo CRB-AL e atualmente comanda o Cuiabá, líder da Série B.

