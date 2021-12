Disputa entre Mineiro e Eduardo Ramos por camisa 8 esquenta

Pedro Ken está fora da partida de sábado, 3, contra o Bragantino. A Camisa 8 ficará sem o maestro, que atuou em 86% dos jogos do Vitória na Série B. Porém, não existe tempo para lamentação e a obrigação do técnico Ricardo Silva é solucionar o problema. Dois nomes aparecem como opções: Mineiro e Eduardo Ramos.

Ambos foram esquecidos pelo técnico Paulo César Carpegiani e voltaram após sua queda do cargo. Mineiro, após quatro meses, retornou ao banco de reservas depois que Ricardo Silva assumiu. O prata da casa vinha sendo utilizado apenas no time B do Leão, que disputa a Taça Estado. Nesta quarta, vai atuar pela Copa do Brasil sub-20 contra o Palmeiras, no Barradão. Com Carpé, Mineiro atuou em apenas um jogo pela Série B. E marcou até um gol.

No Baianão, Mineiro foi um dos principais homens do meio-campo rubro-negro. Ele realizou 16 jogos, marcou três gols e deu o mesmo número de assistências. A vantagem de ter Mineiro no meio, além da velocidade, é contar com sua versatilidade, já que ele pode atuar como volante ou meia de ligação. Um camisa 8 nato.

Contratado para ser o camisa 10 do Leão na Série B, Eduardo Ramos já tem um trajeto mais complicado no time. Chegou a jogar algumas partidas no início da Segundona, mas não agradou o antigo treinador, sendo esquecido no elenco.

"Tem que procurar Carpegiani para saber o motivo dele não me colocar. Acho que não foi pessoal, apenas opção mesmo. Sempre estive aguardando a oportunidade, que ele não me deu. Paciência, né? Com Ricardo será diferente, pois ele conversou com todos, mostrando que precisa da ajuda coletiva. Todos terão chance com ele e acho que terei também", espera Ramos.

O meia vindo do Sport atuou nos últimos dois jogos do Vitória, e seu ponto alto foi o passe para o gol que deu a vitória diante do CRB, fora de casa. "Independente da equipe que entrar em campo, temos que estar bem preparados. Teremos que vencer e convencer. É isso que o torcedor quer", conclui ele.

Sobre substituir o maestro Pedro Ken, Eduardo prefere tirar a carga de seus ombros. "Não sou salvador da pátria, pois ninguém ganha sozinho e ninguém perde sozinho. Somos um grupo", constata.

