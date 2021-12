Dispensado, Rodrigo alfineta técnico Carpegiani

Dispensado do Vitória na última quarta-feira, 17, o experiente zagueiro Rodrigo cumpriu sua promessa e soltou o verbo contra a diretoria do rubro-negro baiano. Porém, de uma forma muito mais comportada do que se previa.

Antes de acertar sua rescisão de contrato, o jogador, que vinha sendo pouco aproveitado pelo treinador Paulo César Carpegiani, procurou a imprensa para dizer que "tinha muita coisa para falar" sobre a sua não-utilização diante do ASA, na última rodada, quando perdeu a vaga no time titular para o garoto Josué, de apenas 18 anos.

Segundo alguns jogadores do clube, que preferiram o anonimato, o jogador, por insatisfação, estaria querendo rachar o grupo contra o técnico Paulo César Carpegiani. Em nota, Rodrigo agradeceu o clube e negou qualquer insatisfação. Porém, deu uma alfinetada no comandante rubro-negro.

"O treinador estava utilizando os jogadores de sua preferência e eu não estava sendo aproveitado, muitas vezes, nem entre os atletas concentrados para as partidas. Por isso, tudo foi definido em uma rápida conversa e cada um segue seu caminho. Agradeço a todos por aqui, e seguirei torcendo para o Vitória", explicou o atleta.

O contrato de Rodrigo com o Leão ia até dezembro deste ano. Com sua saída, todos os zagueiros do elenco foram formados na Toca do Leão: Gabriel Paulista, Victor Ramos e Josué.

Com passagens por São Paulo, Flamengo e Dínamo de Kiev, Rodrigo chegou ao Vitória no início do ano, por meio do então gestor de futebol do clube, Newton Drummond. Apesar de nunca ter sido uma unanimidade junto à torcida, fez 33 partidas com a camisa rubro-negra. Depois de alguns problemas físicos, caiu no conceito do técnico Carpegiani, que passou a relacionar os garotos Dankler e Josué em seu lugar.

