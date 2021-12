Dirigente contradiz site oficial e garante Ba-Vi na Fonte

Mesmo com o site oficial do Vitória e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trazendo a informação que o Ba-Vi do dia 21 de julho teria mudado da Arena Fonte Nova para o Barradão, tanto o vice-presidente do rubro-negro baiano, Carlos Falcão, quanto o presidente do consórcio da Arena Fonte Nova, Frank Alcântara, garantem que a partida continuará sendo mandada no estádio baiano que receberá os jogos da Copa do Mundo de 2014.

Inicialmente marcada para a Arena Fonte Nova, a partida foi modificada na tabela oficial da CBF para o Barradão no dia 27 de junho.

Na justificativa, é indicado que a modificação visa "atender solicitação do clube mandante, respeitando o conceito de jogos de ida e volta, previsto no regulamento da competição".

O site oficial do Vitória publicou nesta terça-feira, 2, uma nota confirmando a modificação. Entretanto, o vice-presidente do Leão, Carlos Falcão, diz que o Vitória aceitou a proposta para a partida acontecer lá.

Os moldes do acordo serão os mesmos do Baianão, com 60% do público e renda total do mandante, no caso deste jogo, o Vitória. Para isso, o rubro-negro precisa, novamente, pedir outra alteração à CBF.

O presidente do consórcio Arena Fonte Nova, Frank Alcântara, também confirmou a informação em entrevista a rádio Itapoan FM. Segundo Frank, a Arena já recebeu as confirmações das diretorias de Bahia e Vitória para que a partida seja disputada lá.

