Diretoria garante permanência de Gabriel no Vitória

Pela segunda vez no ano, Gabriel Paulista desperta interesse de outros times, mas novamente o acordo não é concretizado. Depois do Vasco, foi a vez do Villarreal, da Espanha, oferecer uma proposta para a diretoria do clube.



A equipe espanhola chegou a conversar com a diretoria, mas a quantia pelo passe do atleta foi muito abaixo do que o Vitória estipulou. Uma fonte assegura que foi oferecido 2 milhões de euros. Os procuradores do clube europeu estavam no Rio acompanhando a derrota do Vitória diante do Botafogo.

"Existiu a conversa, mas não entramos em acordo. Eles fizeram a proposta e achamos abaixo do que o atleta vale. Não temos pressa de vendê-lo. Queremos um valor justo e não vamos dá-lo de graça", disse o presidente do clube, Alexi Portela, se recusando a revelar precisamente os valores.

No primeiro semestre, Gabriel Paulista fez até um jogo que seria sua despedida do Vitória. Na época, seu destino seria o Vasco, que não depositou o dinheiro acertado com o clube. O negócio foi cancelado.

Para o jogador, conversa sobre transferência ele não se mete mais, principalmente depois da transação frustrada com o time do Rio. O zagueiro prefere falar apenas do próximo jogo do Vitória, amanhã, contra a Portuguesa, no Barradão.

"Ter a torcida do nosso lado é muito importante e faz a diferença em qualquer circunstância, principalmente o torcedor do Vitória. Pedimos a presença deles em nosso próximo compromisso para que possamos permanecer próximos dos primeiros colocados", disse o camisa 4 do Leão.

Já o técnico Caio Júnior nem quer falar em saída de jogador. "O que me falaram é que ninguém sai no ano. Nem falo sobre isto. Se depender de mim, eu não libero Gabriel. Temos que ter cuidado, pois ele é uma peça muito importante", resumiu Caio.

Time

Sem tempo para treino, a sexta-feira, 2, foi dia apenas de trabalhos físicos para quem viajou. Neste sábado, 3, aconteceu a única atividade com bola antes do duelo com a Lusa.

A única dúvida continua com a lateral direita. Com uma exibição apagada, dificilmente o ala Daniel terá outra chance. É provável que Gabriel Paulista volte a ser improvisado e Fabrício permaneça entre os titulares, ao lado do capitão Victor Ramos.

A preocupação maior do treinador é com o apoio do torcedor. Nos dois próximos jogos em casa, Caio apela para a arquibancada cheia, principalmente no domingo, contra o lanterna.

