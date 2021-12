Diretoria do Vitória planeja comprar zagueiro Ramon

Uma das boas surpresas no ano, o zagueiro Ramon não pertence ao Vitória. O atleta de 19 anos, que ganhou uma das vagas no time titular do Leão, pertence ao Bahia de Feira e está emprestado até o final do ano. O jogador estaria em fase de testes na base rubro-negra, mas suas exibições no profissional abriram os olhos da diretoria do Vitória, que agora busca adquirir os direitos econômicos do jogador.

"O Vitória tem suas proteções contratuais. Essa contratação já vinha sendo conduzida sem problemas. Temos um acordo verbal e vamos cumprir. As negociações estão adiantadas e ficaremos com 50% dos direitos econômicos de Ramon. Nos próximos dias, a situação do jogador estará resolvida", assegurou o diretor de futebol do Rubro-Negro, Anderson Barros, ao site Bahia Notícias.

Em meio a férias forçadas, o Vitória treinou normalmente no domingo, 19, e volta aos trabalhos nesta segunda, 20, em dois turnos. Sem novas contratações, o técnico Claudinei Oliveira conta com os retornos de Flávio e Vinícius. Ambos estavam a serviço da Seleção Brasileira Sub-20.

Cancelado

Com o próximo jogo oficial marcado apenas para o dia 9 de maio, pela Série B, o Leão ainda não definiu se fará amistosos neste período. Um jogo-treino, marcado para sábado, foi cancelado.

