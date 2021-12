Diretoria do Vitória luta para manter Diego Renan

O Vitória já manifestou interesse de renovar contrato com o lateral esquerdo Diego Renan, um dos destaques da equipe na Série B, mas, para isso, terá um forte concorrente: o Santa Cruz.

Segundo o vice-presidente do time pernambucano, Constantino Júnior, o clube quer o jogador, mas só deve partir para contratá-lo após definir a permanência do treinador Marcelo Martelotte.

Tanto Vitória quanto Santa terão um adversário, o Cruzeiro, com quem Diego tem vínculo até o final de 2016. De acordo com o empresário do jogador, Fernando Viana, a preferência, por obrigação contratual, é da Raposa: "Vamos esperar até que a Série A acabe pelo menos para termos uma posição do Cruzeiro. Só depois disso vamos tomar ações quanto a outros clubes".

O agente reclamou da demora do Leão em procurá-lo. "Até agora, a única ligação que recebi foi de Anderson Barros (gestor de futebol) no dia seguinte ao acesso, dizendo que tinha interesse de manter Diego. Depois disso, não recebi mais nada", disse.

