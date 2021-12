Diretoria do Vitória inicia negociações para manter base

Em doses homeopáticas, o Vitória tenta manter uma base para iniciar a temporada 2016 com seus principais heróis do acesso. Nesta terça-feira, 1º, a primeira dose vai para o meia Escudero. Seu empresário se reunirá com o Vitória em São Paulo para acertar sua permanência. Entre os destaques, apenas o goleiro Fernando Miguel já negociou e terá renovação até 2017.

Os demais vão seguindo a lógica de um por vez. Quem recebeu um telefonema na semana passada do diretor Alexandre Barros, indicando interesse do Leão, fica aguardando outro contato para estender o vínculo. Empresário do meio-campista Pedro Ken e do lateral esquerdo Diego Renan, o procurador Fernando Paiva assegura que seus atletas foram procurados.

"Alexandre (Barros) me procurou, semana passada, e sinalizou que pretende conversar com Ken e Diego. Porém, só foi neste campo de interesse. Nada mais foi conversado, e estamos aguardando novo telefonema para iniciarmos as negociações", contou Paiva.

Sobre outros clubes interessados, ele não entrou em detalhes. "São dois jogadores com mercado, mas prefiro não responder. O assunto agora é com o Vitória e só falarei sobre isto", esquivou-se.

Um dos principais jogadores rubro-negros na campanha de acesso à Série A, o meia-atacante Rhayner também aguarda na fila. "Não estou muito apressado quanto a isto. Já sei que existe o interesse do Vitória, e o Vitória sabe do meu. Vou aguardar nova ligação para acertarmos tudo. Por enquanto, prefiro curtir as férias. Merecemos, né?", brincou.

De fato, parece que o maior interesse dos atletas são as férias. "To offline, cara! Não falei com ninguém no clube, tampouco com meus empresários. Juro que não sei de nada! Deixo nas mãos dos meus procuradores. Todo mundo sabe que quero ficar", enfatizou o capitão Pedro Ken.

Nesta segunda, 30, 14 atletas terminaram seus respectivos contratos com o Rubro-Negro. Deles, estão na mira do clube para renovação Gatito Fernández, Fernando Miguel, Diogo Mateus, Diego Renan, Pedro Ken, Escudero e Rhayner.

Não fazem mais parte do elenco e não devem continuar Amaral, Luiz Gustavo, Marcelo Mattos, Elton, Jorge Wagner e Pereira.

O zagueiro Guilherme Mattis chegou a interessar, mas, após sua contusão, a continuação da relação com o Vitória esfriou. Mesmo assim, ainda não está definida sua permanência. Pelo seu perfil no Instagram, o xerife publicou fotos em tom de agradecimento ao Leão, mas sem nenhum tom de despedida.

O zagueiro Ednei deve ser reemprestado. Criticado e repassado ao Coritiba, ele negocia com o paulista Linense, segundo o próprio atleta revelou ao site Bahia Notícias. O meia-atacante Willie, encerrado o empréstimo ao Atlético Goianiense, também avisou que não pretende voltar.

