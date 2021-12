Diretoria do Vitória desiste de contratar lateral Pedroso

O lateral-esquerdo Marquinhos Pedroso, vindo do Figueirense e que chegou a estar apalavrado com o Vitória, não será mais contratado.

A diretoria do Leão desistiu do jogador ao fechar com Geferson, do Internacional, que atua na mesma posição. O outro lateral esquerdo do elenco para 2017 será Euller, profissional do clube há três anos.

Pedroso deve seguir para o futebol turco.

