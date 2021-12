Diretoria do Vitória corre contra o tempo por reforços

Após a queda, o Vitória corre contra o tempo para aplicar o coice. Domingo, venceu o Ba-Vi por 2 a 0 na Fonte Nova, mando de campo do Bahia. Nesta terça-feira, 15, deve finalmente concretizar as negociações com Kieza, que foi ídolo da torcida tricolor de julho de 2014 a dezembro de 2015.

O São Paulo, que havia comprado os direitos do atacante junto ao Shanghai Shenxin por R$ 4 milhões, só pagou R$ 1,2 milhão ao clube da China. Para ficar com o atleta, o Rubro-Negro assumiria a dívida de R$ 2,8 milhões com os chineses e cederia ao São Paulo 50% dos direitos econômicos de dois atacantes de suas divisões de base: Geovane, que defendeu a seleção brasileira sub-17 no ano passado, e Ruan Café. O negócio está apalavrado. Kieza é aguardado nesta terça em Salvador para fechar contrato por três anos. O salário seria pouco superior a R$ 200 mil por mês.

No entanto, o Vitória tem que sacramentar a contratação até quarta, prazo final de inscrições para o Campeonato Baiano. O mesmo vale para outros dois reforços que já foram até anunciados pelo clube. O zagueiro Victor Ramos e o atacante Dagoberto.

O último fechou com o Leão há uma semana, mas voltou ao Paraná, onde residia, e chega a Salvador em definitivo na manhã desta terça, quando irá realizar exames médicos. Se não for detectado nenhum problema, assinará contrato.

"A situação de Dagoberto, assim como a de algum jogador que for contratado nesta terça, deve ser tranquila. Basta chegar com a liberação de seu último clube e ter o contrato assinado para que nós façamos seu registro na CBF. Com Dagoberto, será bem tranquilo, pois ele não tinha um clube antecessor (vinha sem clube desde dezembro, quando encerrou seu vínculo com o Vasco). Basta fazer o registro até quarta para que o atleta possa jogar o Baiano. Mesmo que seu nome seja publicado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) como regularizado somente na quinta ou sexta, a inscrição conta a partir da data de registro", declarou Mário Silva, supervisor do Vitória.

Enrolado

Já a situação de Victor Ramos, é muito mais delicada. O imbróglio é porque o Monterrey, clube mexicano que detém os direitos econômicos do atleta e o havia emprestado ao Palmeiras até 31 de dezembro de 2015, não pediu, após o término do empréstimo, a reativação do registro de Ramos como seu jogador a tempo. Quando o fez, há cerca de um mês, para poder repassá-lo ao Vitória, a janela de transferência internacional no México estava fechada.

O Vitória já possui a documentação do empréstimo de Victor Ramos junto ao Monterrey. Para registrá-lo como seu atleta, precisa de uma liberação especial da Fifa, que, se não for concedida até quarta, 16, impedirá o zagueiro de atuar no Campeonato Baiano. Nesse caso, ele só jogará na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.

"Antigamente, quando terminava o empréstimo de um atleta, o retorno dele ao clube de origem era automático. Agora, o clube precisa solicitar a reativação. Contudo, o Monterrey não o fez dentro da janela de transferência internacional no México. Já fizemos uma petição especial à Fifa e confio que não haverá problema, até porque a lei diz que um atleta não pode ser impedido de exercer sua profissão. Victor Ramos, pela petição, nem ficaria no Monterrey. Seria emprestado ao Vitória", informou Mário Silva, que mostrou temor quanto ao prazo.

"O que nos resta é aguardar. O processo está na Fifa e não dá para prever quando teremos retorno. Pode ocorrer a qualquer momento".

