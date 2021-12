Diretoria do Vitória confirma contratação do lateral Thallysson

O diretor de futebol do Vitória, Sinval Vieira, ainda não cravou o nome do novo técnico que vai comandar a equipe rubro-negra para o Campeonato Brasileiro, mas já começou a anunciar os novos reforços. Um deles é o lateral esquerdo Thallysson, do Red Bull.

De acordo com Sinval, o jogador já está em Salvador com seu empresário e deve assinar na manhã desta terça-feira, 9, com o Leão.

Outro nome que deve chegar para reforçar o Vitória no Brasileirão é Todinho, atacante do Vitória da Conquista. A informação veio do próprio empresário do jogador, Diogo Silva.

