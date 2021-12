Diretoria do Vitória admite chance de efetivar Wesley

Goleada na última rodada, boa exibição e clima ameno no Vitória. A nuvem negra continua parada sobre o Barradão, mas a tempestade deu uma trégua. Como bônus pelo feito, o técnico interino Wesley Carvalho pode permanecer no cargo para o jogo do próximo sábado, contra o Botafogo, no Engenhão. Também não está descartada sua efetivação.

"O trabalho na busca de um novo treinador continua, mas estamos dando apoio e valorizando muito o trabalho de Wesley Carvalho. Há possibilidade de ele comandar o time contra o Botafogo, sim. É um técnico que mostrou uma resposta rápida dentro de campo e não descartamos nenhuma possibilidade, incluindo uma efetivação", afirmou o diretor de futebol, Anderson Barros.

Ele desmentiu qualquer contato com Dorival Júnior. "Até o presente momento, sequer conversamos com ele", garantiu o gestor.

Campeão baiano sub-20 deste ano, Wesley tem apenas seis dias como treinador interino e acumulou um triunfo, na última sexta-feira, sobre o Bragantino, por 4 a 1. Porém, não foi o resultado em si que fortaleceu a candidatura do interino diante da diretoria. O Leão teve outra postura em campo, e os próprios atletas sentiram isto.

"Em pouco tempo de trabalho, ele (Wesley) conseguiu uma estratégia interessante e importante na equipe. O que mostramos em campo refletiu na confiança que temos nele e que ele tem em nós. Sobre a permanência, o grupo vai aceitar e seguir em frente naquilo que for melhor", disse o lateral direito Diogo Mateus.

Provisórios

Caso seja efetivado, Wesley Carvalho será o primeiro auxiliar a assumir o cargo de técnico tão rapidamente nos últimos anos.

Nem Ricardo Silva conseguiu. Vice-campeão da Copa do Brasil de 2010, ele precisou ser interino em nove jogos em 2009 para assumir o posto no ano seguinte. Na época, venceu todas as partidas, em sequências distintas, substituindo treinadores como Vágner Mancini, Mauro Fernandes e Paulo César Carpegiani.

Entre Wesley e Ricardo Silva, o Vitória preparou o auxiliar Carlos Amadeu para o comando do profissional para 2016. Era um projeto proposto pelo clube e aceito por Amadeu, que foi interino neste ano em três jogos, vencendo todos. Ele comandou entre a saída de Ricardo Drubscky e a chegada de Claudinei Oliveira. Ao retornar ao posto de assistente, recebeu convite e assumiu a seleção brasileira sub-17.

Com a saída de Amadeu, Wesley saiu do Leão sub-20 e o substituiu como auxiliar. Agora pode pular do comando da base para o do profissional em menos de um mês.

