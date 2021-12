Diretoria diz que renovação com Caixa não muda planos

Com contrato renovado com a Caixa Econômica Federal - assinado nesta terça-feira, 19, em Brasília -, o Vitória passa a contar definitivamente com os R$ 6 milhões da estatal até o final da temporada, mesmo montante repassado em 2015.

Apesar da renovação só ter sido definida nos últimos momentos, o diretor de futebol, Anderson Barros, disse que o Vitória planejou o orçamento para 2016 visualizando diversas possibilidades, entre elas a continuidade do patrocínio.

Por isso, o torcedor que estiver esperando uma folga no orçamento e, com isso, contratações mais ousadas, deve ficar paciente: Barros garantiu que a austeridade prometida no início da temporada deve continuar normalmente.

"O Vitória fez um planejamento orçamentário que levava em consideração diversas variáveis. Não é porque o acordo foi assinado agora que a gente não esperava poder contar com esse aporte. A renovação do patrocínio não muda em nada o planejamento que fizemos para o ano", garantiu o diretor.

Além do Vitória, outros nove times assinaram acordo de patrocínio com a Caixa Econômica, com valores variados. O maior deles é do Flamengo, com R$ 25 milhões, e o menor, o CRB, com R$ 1 milhão. O Corinthians é o único time que ainda está "em negociação".

adblock ativo