Diretoria detalha projeto da moderna Arena Barradão

Além do bom começo em campo, vencendo na estreia do Baianão, o Vitória começa 2016 sonhando com uma casa repaginada. A diretoria rubro-negra anunciou, no sábado, os detalhes das obras no Barradão, que devem começar no ano que vem e serem finalizadas em 2019.

O Estádio Manoel Barradas, que na última semana foi classificado pelo Ministério do Esporte como um dos três piores da Série A do Campeonato Brasileiro, vai passar por diversas mudanças em sua estrutura, buscando se adequar ao modelo das novas arenas.

"O Barradão ficará fechado por um tempo, a partir de 2017, e vamos inaugurar a nova casa no aniversário de 120 anos do clube, em 13 de maio de 2019", afirmou em coletiva o vice-presidente Manoel Matos. Segundo ele, o clube ainda vai definir onde vai jogar durante esse período.

Entre as principais mudanças, se destaca a criação de espaços diferenciados nas arquibancadas, como a inclusão de 21 camarotes, cadeiras VIP e um Espaço Lounge.

Além das instalações da torcida, que deverá ter cobertura, o novo Barradão terá uma praça de alimentação, lojas e um museu integrado. Um centro administrativo e reformas na hotelaria da base são outros itens no novo projeto do estádio do Leão.

A reforma, comentada pelo presidente Raimundo Viana em outubro passado, será comandada pelo arquiteto Ivan Smarcevscki, filho do responsável pelo projeto original do estádio, Lev Smarcevscki.

Alto investimento

Para uma mudança tão grande no estádio, o Vitória vai realizar um alto investimento, que, segundo a diretoria, deve atingir um total de R$ 270 milhões. Na entrevista coletiva, o vice-presidente Manoel Matos comentou que, devido à situação econômica ruim do país, o Leão deve buscar parceiros internacionais no levantamento de recursos.

O clube anunciou ainda o cronograma estabelecido para o processo da reforma. Em dezembro deste ano, a equipe rubro-negra inicia a captação de recursos e, em janeiro de 2017, dá o pontapé inicial do projeto executivo. A inauguração deverá acontecer na celebração de 120 anos, no dia 13 de maio de 2019.

Lesão de Maia

Substituído na vitória sobre a Jacuipense, Arthur Maia sentiu o joelho e deve ser avaliado nesta semana para identificar a o grau da lesão e o tempo de recuperação.

