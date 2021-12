Diretoria anuncia afastamento definitivo de Neto Baiano

O desejo de Neto Baiano era permanecer no Vitória. Vai ficar, mas não da maneira que ele queria. O centroavante, maior artilheiro da história do Barradão, com 52 gols, treinará em turno oposto ao do grupo principal, no tradicional G-2, como é chamada a turma encostada no clube. A decisão foi tomada nesta sexta-feira, 17, após reunião entre o diretor de futebol do Leão, Anderson Barros, e do empresário do atleta, Antônio Gustavo, o Guga.

"É uma decisão da direção do clube não querer contar mais com Neto Baiano no grupo principal, apesar do desejo do jogador em permanecer. Segundo eles, Neto não joga mais. Ele ficará treinando em horários alternativos até acertar com outro clube", confirmou o agente do atacante.

Neto Baiano chegou a receber proposta do Avaí, mas não aceitou. "Neto tem mercado e vamos procurar outro clube para ele. Não me deram nenhuma justificativa plausível para sua saída. Tem que perguntar ao Vitória. Soube de problemas de relacionamento com alguns atletas... Não sei", resignou-se Guga. O atacante respondeu resumidamente sobre o assunto, através de mensagem de texto: "Tudo na paz. Tudo tranquilo...".

Segundo o presidente do Vitória, Raimundo Viana, o problema não foi o salário do atleta, tampouco o atual momento do jogador. "Foram problemas internos que não vamos expor ao público. Decidimos que não vamos mais contar com o atleta. Esta é a nossa decisão", disse.

Segundo funcionários do clube, o agora ex-camisa 9 se desentendeu com o diretor de futebol do clube, Anderson Barros. Neto também se envolveu em brigas com alguns atletas do grupo após cobrar empenho de todos nas últimas eliminações na Copa do Nordeste e Baianão. O último a bater boca com o atacante foi o lateral Romário.

"Conversei com Neto e ele teve um desentendimento com Romário, mas isso é normal e no outro dia eles fizeram as pazes. Isso aconteceu depois da eliminação para o Ceará. Qual o jogador que não briga para vencer? Isso tudo já foi superado e esse não foi o motivo do seu afastamento", afirmou Mansur.

Neto Baiano é mais um xodó da torcida que faz sua história no Vitória, mas sai pelas portas dos fundos. Em 2011, Viáfara também foi eleito o vilão da perda do título baiano para o Bahia de Feira. No rebaixamento de 2010 quem sobrou foi Vanderson.

