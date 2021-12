Diretor nega mudanças radicais no elenco do Vitória

A eliminação nas quartas de final da Copa do Nordeste, no último domingo, 17, em pleno Barradão, não deverá abalar as estrututuras na Toca do Leão. Pelo menos é o que garante o Diretor de Futebol do clube, Raimundo Queiroz.

Em conversa com a imprensa na tarde desta terça-feira, 19, o dirigente rubro-negro afirmou que o revés no torneio regional não deverá fazer com que o planejamento do clube seja alterado.

"Em se tratando de elenco, seja para torná-lo mais qualificação ou seja em relação a qualquer tipo de mudança, faremos tudo internamente, em sigilo. O trabalho é bom e sabemos o que estamos fazendo. Não vamos deixar de fazer as coisas planejadas. E não podemos deixar que o tropeço nos atrapalhe", disse Raimundo Queiroz.

Entretanto, Queiroz admitiu que o atual elenco do time baiano ainda tem uma carência na lateral esquerda e revelou a disposição do clube por contratar mais um jogador para o setor.

"Temos hoje uma necessidade numérica. Fabrício e Cardoso foram contratados como zagueiros. Por opção do treinador, Cardoso foi o lateral no jogo com o Ceará. Na lateral esquerda, sabemos que há uma necessidade. Não podemos trazer, contudo, um atleta para preencher o espaço. Temos que trazer alguém que dispute a posição com Mansur", pontuou.

Na última segunda-feira, 18, os meias Escudero e Renato Cajá, assim como o técnico Caio Júnior, foram citados pelo árbitro do jogo na súmula, por terem cometido supostas agressões. O trio pode ser suspenso pelo STJD e o Vitória poderá pagar multa e até perder alguns jogos de mando de campo.

De acordo com Raimundo Queiroz, a atuação do árbitro pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Junior teria prejudicado o Vitória e, por isso, o setor jurídico do clube também deverá acionar uma representação contra a arbitragem.

"Temos a certeza de que fomos prejudicados, e hoje estamos fora da competição. O primeiro gol, o pênalti e outras atitudes que o árbitro tomou durante a partida. Estamos tomando todas as medidas possíveis. Sabemos que é muito difícil uma punição a um árbitro, mas não podemos deixar de mostrar os erros que aconteceram", reclamou.

O cartola comentou também a respeito da eliminação diante do Ceará e garantiu ainda que o período de inatividade até o ingresso no Campeonato Baiano, que somente acontecerá no dia 20 de março, será utilizado para que o time possa se aperfeiçoar.

"Nós não queríamos que acontecesse (a eliminação), mas vamos tirar proveito desses dias de paralisação. Poderemos requintar nossa pré-temporada para atingirmos o melhor nível possível. Temos um grupo muito bom e não podemos deixar que essa desclassificação na Copa do Nordeste prejudique mais do que já nos prejudicou", finalizou.

adblock ativo