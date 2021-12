Diretor do Vitória revela entraves para fechar com zagueiros

Até a tarde desta quinta-feira, 3, Gabriel Paulista e Reniê são os dois únicos zagueiros confirmados no elenco do Vitória para o início da temporada 2013.

O rubro-negro esteve bem perto de anunciar os também defensores Rodrigo Defendi, ex-Vitória de Guimarães, e Gustavo, que disputou o Brasileirão no ano passado pela Portuguesa. Mas o panorama mudou e o time baiano pode minguar nestas tentativas por reforçar o seu setor defensivo.

Quem revelou as dificuldades em fechar contrato com a dupla de zagueiros foi o Diretor de Futebol rubro-negro, Raimundo Queiroz, em entrevista coletiva na manhã desta quinta. Segundo o dirigente, apesar de complicadas, as contratações dos dois defensores ainda não foram descartadas pelo clube.

"São atletas que estão em negociação com o Vitória, mas que de ontem para cá complicou o acerto. Existe a possibilidade dos dois não serem contratados. Mas ainda não descartamos. Como não tínhamos acertado todos os detalhes, não divulgamos. Quem teve pressa para anunciar a notícia acabou falando o que não era verdade. E isso me deixa triste, pois nos deixa em dificuldade e leva inverdades para o torcedor", disse Queiroz.

Defendi, hoje com 26 anos, passou pelas divisões de base do Vitória quando tinha entre 14 e 15 anos e estourou no futebol após ter chegado à base do Cruzeiro. O jogador também passou pelos clubes italianos Udinese e Roma e estava no Vitória de Guimarães, de Portugal. No Brasil, jogou ainda pelo Palmeiras e pelo Paraná.

Já o zagueiro Gustavo, que estava na Portuguesa até o final de 2012, também teve passagens pelo Guarani, pela Ponte Preta, pelo Goiás, pelo Vasco, pelo Paraná, Pelo Palmeiras, pelo Botafogo e pelo Cruzeiro. Gustavo tem 30 anos.

