Diretor diz que Vitória desconhecia planos de Carpegiani

Na manhã desta terça-feira, 23, em entrevista ao programa televisivo Redação Sportv, o ex-técnico do Vitória, Paulo César Carpegiani, rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre a sua saída da Toca do Leão.

O treinador explicou os motivos que o levaram a pedir para deixar o clube e contou que, com a anuência da diretoria rubro-negra, tão logo garantisse a classificação para a Série A, planejava transferir o comando técnico da equipe para Rodrigo Carpegiani, seu filho e auxiliar.

Em contato com o A TARDE ESPORTE CLUBE, o diretor de futebol do Leão, Raimundo Queiroz, negou que a direção do time baiano tenha discutido essa possibilidade com o treinador e afirmou que a eventual transmissão do cargo se tratava apenas de um desejo pessoal de Carpé.

"O Rodrigo veio como auxiliar. Nunca teve esse planejamento. O Carpegiani planejava. Era uma vontade dele. E nesse caso, ele viria a solicitar. Mas não quer dizer que o Vitória aceitaria", disse o dirigente.

Contra rumores de que Carpegiani e o seu filho teriam deixado o clube por conta de um mau relacionamento com os jogadores, Queiroz reafirmou ainda que a saída do treinador se deu por causa de um desgaste natural de trabalho.

"A saída foi pelo desgaste natural da coisa. Ele pediu pra sair e nós aceitamos. Geralmente as citações são sempre assim. Quando se desgasta com o trabalho, dizem que é por causa de jogador. Não é só com jogador. O clube não tem só jogadores; tem funcionários, comissão técnica. Foi um desgaste natural. Pode não ser só com jogador. Foi um desgaste de execução do trabalho", finalizou.

adblock ativo