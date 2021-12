Diretor de Marketing do Vitória renuncia ao cargo

O agora ex-diretor de marketing do Vitória, Ricardo da Silva David, renunciou ao cargo nesta segunda-feira, 5, em carta entregue ao presidente do Rubro-Negro, Raimundo Viana.

Em nota oficial do clube, Ricardo disse que "sempre foi tratado no Vitória com muita atenção, carinho e respeito". O mandatário do Vitória agradeceu os serviços prestados por Ricardo. "Reconheço o empenho e visão do Ricardo David durante sua trajetória no Vitória", disse Viana.

Interinamente, o diretor de Planejamento Estratégico, Ricardo Cézar Nery Oliveira.

