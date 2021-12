Diretor de futebol Marcos Moura é demitido do Vitória

Há duas semanas o presidente do Vitória, Carlos Falcão, admitiu manter a diretoria do clube para 2015, com Marcos Moura Teixeira no comando. Mudou de ideia. Nesta segunda-feira, 15, o diretor foi demitido do cargo, enquanto João Paulo foi mantido. Para o lugar do sobrinho de Ricardo Teixeira, o Leão pretende anunciar até a próxima quinta.

Marcos Moura foi demitido na manhã desta segunda, justamente no dia em que apresentaria o novo técnico do Vitória para 2015, Ricardo Drubscky. A diretoria resolveu adiar a reapresentação na tentativa de anunciar o novo diretor no mesmo embalo.

"Resolvemos o desligamento na manhã desta segunda. Não temos nome definido. Está a cargo do nosso presidente que fará o pronunciamento entre dois e três dias. O treinador foi o mais importante neste momento. Ele precisa iniciar o processo de formação do elenco. Pelo menos por enquanto, não temos ninguém. Nenhum nome", assegurou o vice-presidente do clube, Epifânio Carneiro. Anderson Barros, ex-Bahia, é o mais cotado para o cargo.

Marcos Moura chegou ao clube em junho e foi responsável pelas contratações no intervalo da Copa do Mundo. Além dele, também passaram pelo Leão em 2014 Raimundo Queiroz e Felipe Ximenes.

Difícil apontar um que deu certo, pois nenhum agradou o suficiente para ter a renovação de contrato para a próxima temporada. Do pacotão do agora ex-diretor, apenas Beltran, com contrato até junho de 2015, além de Kadu, permanecem por força contratual. Outros como Richarlyson, Adriano, Roger Carvalho, Edno, Marcinho e Aguiar já não jogam mais pelo clube.

adblock ativo