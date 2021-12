Diretor de futebol do Vitória nega propostas por Tréllez e David

Apesar do presidente Ricardo David já ter declarado que tem intenção de manter os atacantes David e Santiago Tréllez no elenco, os dois jogadores não demoraram para entrar na mira de grandes times, como Palmeiras e Corinthians.

Ainda que a imprensa paulista dê como praticamente finalizado o acerto das equipes com os jogadores, o novo diretor de futebol do Vitória, Erasmo Damiani, nega que o clube tenha sido procurado para negociar.

David tem contrato com o Leão até 2019, enquanto Tréllez fica até junho de 2018, caso o vínculo não seja renovado.

“Qualquer clube do Brasil, na verdade, gostaria de ter esses dois jogadores em 2018”, opinou o diretor. “Mas eles são funcionários do clube e têm contratos que, em princípio, deverão ser cumpridos. Eu não recebi nada, ligação de ninguém do Palmeiras ou do Corinthians”, disse.

Ainda assim, o dirigente não refutou a possibilidade de vender David ou encerrar o contrato de Tréllez mediante o pagamento das multas. “Se tiver alguma proposta, tenho que ver no papel. E, aí, o presidente vai analisar se ele aceita ou não”, explicou.

Segundo ele, o mesmo vale para Neilton, que teria recebido proposta da China.

Damiani, que chega no Vitória após dois anos como coordenador de divisões de base da CBF (durante a conquista do ouro olímpico), acredita que o Rubro-Negro pode voltar a explorar os garotos no time profissional, mas não deu pistas de nomes.

“Queremos ver uma projeção para os jogadores. Vamos implantar uma metodologia de classificação como A, B e C, onde em A estão atletas que já podem seguir para o profissional, B atletas que avançaram no trabalho mas ainda falta alguma parte, e C jogadores que começaram o trabalho mas ainda precisam de mais um tempo para chegar no A”, explicou o dirigente.

Damiani não deu pistas se Kanu e Uillian Correia, cujos contratos se encerram neste ano, vão permanecer para 2018. O diretor confirmou que o clube vai buscar reforços para a temporada, mas não revelou quantos. “O número existe, mas é algo que nós iremos tratar internamente”.

