Diretor confirma saída de PC Gusmão do Vitória

O que era apenas especulação se confirmou: o técnico carioca Paulo César Gusmão, que dirigiu o Vitória na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, não renovará o seu vínculo com o time baiano para o começo da temporada de 2013.

A informação é do Diretor de Futebol Raimundo Queiroz, que, em conversa por telefone com A TARDE ESPORTE CLUBE, revelou ter recebido uma negativa do treinador após tê-lo consultado sobre a sua permanência, nesta terça-feira, 27.

"Eu vou te falar o que ocorreu. Fiz uma consulta ao Gusmão. Ele disse que não vai trabalhar no primeiro semestre, porque está muito cansado. Então, eu disse que tudo bem", contou Queiroz.

O dirigente afirmou ainda que o nome de PC Gusmão não será descartado pelo rubro-negro baiano para o restante da temporada do ano que vem e adiantou que o clube buscará por alternativas nos próximos dias.

"Ele disse que não pretende continuar e deu as suas razões. Mas pode ser que, no futuro, isso mude. De qualquer maneira, o nome dele permanece na nossa lista. Diante disso, de amanhã para depois, vou catalogar alguns nomes e passar para a diretoria", finalizou.

Antes de conquistar o acesso com o Vitória, PC Gusmão havia apresentado uma razão diferente para não continuar no time baiano em 2013: desde a sua chegada à Toca do Leão, o treinador afirmou que teria um pré-contrato assinado com um clube dos Emirados Árabes Unidos.

Histórico no Leão - Contratado para dar um choque e mudar o astral do elenco rubro-negro, PC Gusmão comandou o Vitória em apenas quatro jogos na Série B: venceu uma partida, empatou duas e perdeu uma - um aproveitamento de 41,6%.

