Diretor confirma Escudero e Luís Alberto no Vitória

Depois de ter anunciado que o atacante Herrera recusou a proposta do Vitória, o Diretor de Futebol Raimundo Queiroz confirmou as contratações do meia Escudero e do volante Luís Alberto.

Em conversa com a imprensa na tarde desta sexta-feira, 25, o dirigente do Leão revelou que a dupla deverá chegar a Salvador e se apresentar na Toca do Leão nos próximos dias.

"O Luís Alberto está previsto para chegar no final da tarde desta sexta-feira. Ele deverá ser apresentado na segunda. Já o Escudero está tudo certo e ele deve chegar na terça ou na quarta-feira", disse Raimundo Queiroz.

Com mais estas duas contratações, o time baiano chega agora ao número de 12 novos reforços para o início da temporada. O clube ainda estaria em busca de um lateral-esquerdo.

Nesta sexta-feira, o meia-atacante Vander, que fechou contrato de quatro anos com o rubro-negro, treinou pela primeira vez na Toca do Leão. O jogador, porém, deu apenas algumas voltas em torno do gramado.

