Direção do Vitória se reúne por adequação no Estatuto do Clube

Os conselheiros do Vitória se reunem na próxima segunda-feira, 28, para avaliar a reformulação do Estatuto Social do clube. A reunião foi convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Rios Mota.

Serão estudadas as propostas acolhidas pela comissão na reunião do dia 10 de junho. A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) irá acontecer no dia 9 de novembro. Durante o encontro, os sócios poderão fazer emendas e vetarem artigos.

A reunião extraordinária acontece a partir das 18h, com acesso pelo Complexo Barradão, através do portão da Divisão de Base localizado à Rua Arthêmio Valente, nº 01, Bairro Nossa Senhora da Vitória.

