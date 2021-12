Direção do Leão destaca benefícios da nova via ao Barradão

Apesar do benefício pela abertura da via, a direção do Esporte Clube Vitória prefere ressaltar que a obra não será importante só para o clube.



"Ela vai ajudar os torcedores sim, mas também a população de Canabrava, Trobogy e da rua Artêmio Valente", considera o presidente do rubro negro, Carlos Falcão.



"É isso que faz essa obra ser tão importante: agrega valor no âmbito esportivo e também no social, já que vai desafogar o trânsito de uma região densamente povoada", acrescenta o dirigente.



A expectativa é que a nova avenida ajude a resolver uma antiga reclamação da torcida: a dificuldade em acessar o Barradão, principalmente nos jogos à noite.



"A gente espera que, a partir da inauguração da via, não apenas a frequência do público melhore, como também a captação de investidores que nos ajudem a melhorar a estrutura do estádio", comenta o cartola.



Vizinhança



Sediado no bairro de Canabrava desde a inauguração do Estádio Manoel Barradas, em 1986, o Vitória procurou ouvir os vizinhos para apoiar a construção da via.



Pelo menos, é o que o garante o presidente do clube. "Posso garantir que não é um desejo somente do Vitória", afirma. "O problema de mobilidade na região é muito grande, e a expectativa de todos que moram por lá é que com a via expressa melhore isso".



Falcão lembra que o Vitória sempre esteve à frente do planejamento. A via foi sugerida na Comissão de Turismo do Congresso Nacional em 2011, pelo deputado federal José Rocha (PR), hoje presidente do Conselho Deliberativo do clube baiano.



"Comparecemos a todas as reuniões nesses três anos, cobrando dos poderes públicos a execução da obra", afirma o presidente.

