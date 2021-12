Diogo Mateus celebra estreia e revela cobrança interna

Estreante no empate em 2 a 2 em pleno Barradão com o Santa Cruz, o lateral-direito Diogo Mateus comemorou, pelo menos individualmente, sua atuação.

"Claro que poderia ter sido melhor se a gente tivesse ganhado, mas individualmente falando me senti bem. Consegui fazer uma boa partida, mas ainda preciso pegar ritmo de jogo", disse Diogo Mateus.

O lateral, que participou do acesso à Série A no ano passado, não jogava uma partida desde então. No início do ano, ele foi para a Ponte Preta, onde não entrou em campo.

Em situação difícil na tabela - o Leão é o 14º, com 23 pontos, dois acima da zona de rebaixamento -, Diogo Mateus revelou uma conversa no vestiário do elenco. "Conversamos que precisamos aproveitar as chances de gols quando aparecerem. Matar logo o jogo para poder ter tranquilidade maior na partida", disse.

O próximo duelo do Leão é na segunda, às 20h, no Itaquerão, contra o Corinthians.

Treino

O técnico do Vitória Vagner Mancini fez na tarde desta quarta-feira, 17, um trabalho tático em campo reduzido para ajustar as linhas de marcação e ofensiva.

Na tarde desta quinta, 18, o time volta a treinar no CT Manoel Ponte Tanajura.

