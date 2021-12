Dinei treina com bola, mas ainda é duvida para domingo

Após empate com o Goiás, o Vitória voltou ao batente e iniciou a preparação visando o jogo diante do Sport, neste domingo, 12, às 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife.

A novidade no treino desta quinta-feira, 9, foi a presença do atacante Dinei. Liberado pelo departamento médico, Dinei não participou do treino tático com os demais jogadores, mas realizou trabalho de bola.

Por conta do bom desempenho de seu substituto, Edno, autor dos dois gols na partida diante do time Esmeraldinho, o atacante não é retorno garantido no próximo jogo. Os jogadores que atuaram em campo por mais de 45 minutos no jogo de quarta, fizeram trabalho regenerativo na academia do clube.

Depois de reclamar de dores musculares, o volante Cáceres foi submetido a um exame de imagem, mas o resultado não apontou lesão. Entretanto, ele ficou de fora das atividades e deverá ser reavaliado nesta sexta, 10.

Já omeia Luís Aguiar se representou nesta quinta na Toca do Leão após passar cinco dias no seu país natal, o Uruguai, resolvendo problemas pessoais. Ele participou de uma atividade física e deve ficar à disposição de Ney Franco para a partida contra o Sport.

