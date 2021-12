Dinei só marcou gols no Barradão na Série A

Entre os torcedores mais assíduos, o Manoel Barradas tem o 'singelo' apelido de Barraquistão. A referência ao turbulento país Afeganistão traduz o poder de fogo do Leão no seu templo. Uma 'praça de guerra' onde o Vitória vai enfrentar a Portuguesa, neste domingo, 4, às 18h30, e o Fluminense, na próxima quarta, 7, às 19h30. Como meta, os seis pontos que podem reconduzir o time ao G-4.

Na Série A deste ano, o Leão jogou duas das cinco partidas como mandante no Barradão. Conseguiu dois triunfos convincentes, contra Vasco e São Paulo. Duas foram na Fonte, com dois empates, além do triunfo em Feira, contra o Atlético-PR.

Para o atacante Dinei, quanto mais jogos no Barradão, melhor. Principalmente na Série A. Pelo Brasileirão, o atacante marcou três gols, todos eles no Manoel Barradas. Ele anotou os dois tentos do triunfo contra o Vasco e também deixou sua marca diante do São Paulo.

Dos nove jogos na Série A, Dinei deixou de balançar a rede em sete, todos fora do Barradão, portanto. Nada melhor do que voltar à Toca para espantar a zica. "Gosto muito de jogar no Barradão, principalmente com casa cheia. Treinamos nele toda semana e o conheço bem. É um gramado pesado e nem todo mundo consegue jogar bem nele", considera Dinei.

Dos 12 gols do centroavante na temporada, oito foram no Barradão. Os outros quatro, na Fonte Nova. "Sei que preciso fazer gol fora. Mas no Barradão fico mais à vontade", admite o atacante, que tem 30 partidas e 18 tentos na Toca.

Concorrência - Voltar a atuar no estádio vermelho e preto será providencial para Dinei. Sem o faro de gol habitual e vendo o argentino Maxi Biancucchi, artilheiro do campeonato, comemorar bem mais do que ele, o camisa 9 corre o risco de perder sua vaga caso siga amargando o jejum que já dura três jogos.

André Lima era um forte candidato, mas saiu de cena com a lesão no joelho. Agora, as duas 'pedras' na chuteira de Dinei são Pedro Oldoni e Rômulo. No primeiro semestre, Dinei não viveu uma boa fase e viu Marcelo Nicácio roubar a cena e a camisa 9. Só retornou depois de contusão de Nicácio.

