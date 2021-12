Dinei se diz pronto para retomar seu posto de artilheiro

Depois da saída de Souza, a camisa 9 voltou a ficar disponível para o atacante Dinei, que havia perdido a vaga para o Caveirão, dispensado do clube durante a Copa do Mundo. Para Dinei, é o melhor momento para retomar a boa fase do Vitória, que ainda não convenceu em 2014.

"Já estou bem e 100%. Me recuperei muito bem e os fisioterapeutas do Vitória são competentes. E tenho que agradecer a eles. Tentei voltar e me machuquei de novo o joelho e aí fiquei duas semanas tratando e fortalecendo. Agora estou 100% pronto para ajudar o Vitória", garantiu Dinei, que terá mais dois companheiros na frente: Caio e Willie.

No treino de segunda-feira, 14, o técnico Jorginho repetiu a formação que tem sido testado durante a pausa do Mundial. Na zaga, Kadu é titular, mas pode perder a vaga, caso não seja regularizado até quarta, 16.

Raposa

No Cruzeiro, o goleiro Fábio prevê um Brasileiro mais difícil após a Copa. "Todo mundo se reforçou, a gente também. Mas fizemos bem o trabalho e temos força para encarar essas adversidades e tentar mais uma vez o título da competição", disse.

