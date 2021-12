Dinei se despede do Vitória antes de seguir para o Japão

Depois de jogar duas temporadas com a camisa do Vitória, o atacante Dinei se despediu dos ex-companheiros de clube nesta terça-feira, 6. O jogador acertou nesta semana com o Kashima Antlers, do Japão. Ele deve desembarcar no clube asiático no sábado, 9, caso consiga a autorização do visto de trabalho.

No fim da última temporada, Dinei já havia declarado à direção rubro-negra que não tinha interesse de permanecer na Toca do Leão, após o término do contrato. Pelo Leão, ele jogou 116 partidas e marcou 42 gols.

